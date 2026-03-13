Проект создания «Центра промышленного прогресса» в Выксе прошел экспертизу

Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции бывших корпусов Верхне-Выксунского завода под музейный комплекс «Центр промышленного прогресса» в Нижегородской области. Информация об этом появилась в реестре экспертиз 13 марта.

Музейный комплекс создается на территории индустриально-туристского парка «Баташев» в Выксе. Под выставочные площади будут приспособлены объекты культурного наследия федерального значения «Остатки стен литейного корпуса Верхне-Выксунского завода» и «Остатки стен доменного корпуса Верхне-Выксунского завода».

Одноэтажные корпуса мастерских были построены в 1765 году, сейчас они почти разрушены. Общая площадь зданий составляет 1634,6 кв.м. Как писал «Ъ-Приволжье», Выксунский металлургический завод приобрел эти объекты в 2025 году. На их восстановление Дом.РФ предоставил кредит в размере 667 млн руб. Открыть комплекс планируют в 2027 году.

