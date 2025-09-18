Дом.РФ предоставит 667 млн рублей ОМК на восстановление мастерских в Выксе

Банк Дом.РФ предоставит Объединенной металлургической компанией (ОМК) кредит 667 млн руб. По данным пресс-службы банка, эти средства будут направлены на реставрацию корпусов исторических мастерских Верхне-Выксунского металлургического завода (Выкса, Нижегородская область).

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», мастерские завода были переданы инвестору по итогам конкурса, проведенного госкомпанией «Дом.РФ» в марте 2025 года. Открыть мастерские планируется в 2027 году. Они должны стать частью индустриально-туристического центра «Шухов-парк» в Выксе.

На кредитные средства планируется восстановить северный и южный корпуса мастерских общей площадью 1,6 тыс. кв. м. Здания были построены в 1765 году.

«В зданиях XVIII века мы откроем центр промышленного туризма, откуда гости будут отправляться на экскурсии, репетиционный зал для занятий танцами, музыкой и театральным искусством. Также они станут площадкой для креативных предпринимателей, которые будут организовывать образовательно-просветительские программы и мастер-классы для детей и взрослых»,— отметила член совета директоров ОМК Наталья Еремина.

Андрей Репин