Новый корпус ставропольской краевой детской больницы достроят до конца года

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров проверил строительство нового корпуса детской краевой клинической больницы в Ставрополе, сообщила пресс-служба главы региона.

Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края

Объект площадью свыше 34 тыс. кв. м находится на завершающей стадии: строители завершают монтаж оборудования и мебели, стартовал набор медицинского персонала. Открытие запланировали на текущий год, что позволит значительно улучшить доступность высокотехнологичной помощи для детей региона.

Глава края провел выездное совещание на площадке по адресу ул. Семашко. Он поручил подрядчикам и профильным ведомствам обеспечить своевременный ввод объекта в эксплуатацию, оперативно пройти лицензирование и подготовить персонал. Владимир Владимиров подчеркнул: новый корпус существенно повысит качество и сократит сроки лечения юных пациентов Ставрополья. Строительство ведут по нацпроекту «Здравоохранение» с 2019 года, общая стоимость проекта достигает 3,8 млрд руб. из федерального и регионального бюджетов. Изначально ввод планировали на 2021 год, однако санкции, корректировки проектной документации и смена поставщиков оборудования отодвинули сроки — в 2024 году готовность достигала 90%.

Корпус рассчитан на 280–300 круглосуточных коек, что почти удвоит коечный фонд больницы и разгрузит существующие отделения. Здесь разместят реанимацию, психоневрологию, хирургию, гастроэнтерологию, урологию, микрохирургию глаза. Появятся три принципиально новые отделения — кардиохирургия, нейрохирургия и челюстно-лицевая хирургия. Это позволит лечить сложные случаи на месте, без переводов в федеральные центры или другие регионы, сократит время ожидания операций и повысит выживаемость тяжелых пациентов.

Проект оптимизирует маршрутизацию: достаточное число операционных и процедурных кабинетов разделит потоки пациентов на экстренный, неотложный и плановый сразу при поступлении. В 2026 году край выделил около 1 млрд руб. из бюджета на закупку медтехники, включая российские аналоги импортного оборудования, чтобы преодолеть санкционные ограничения. Сейчас подключены все инженерные сети, включая постоянное электроснабжение для пусконаладки, завершают благоустройство территории. Минздрав края уже насчитывает свыше 20 медучреждений с высокотехнологичной помощью, а новый корпус расширит спектр услуг именно для детей.

Станислав Маслаков