Лучший из нелюбимых

На BNP Paribas Open, приближающемся к своей кульминации в Индиан-Уэллсе турнире категории Masters 1000 Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) с призовым фондом $9,4 млн, определились полуфиналисты. Одним из них стал Даниил Медведев, который не покидает четверку сильнейших на этом состязании начиная с 2023 года. Обыграв в двух партиях прошлогоднего чемпиона британца Джека Дрейпера, россиянин вышел на первую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса. Другую пару 1/2 финала составили итальянец Янник Синнер и Александр Зверев из Германии.

Даниил Медведев выиграл уже восемь матчей подряд на турнирах ATP

Даниил Медведев выиграл уже восемь матчей подряд на турнирах ATP

Фото: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images / Reuters

Джек Дрейпер стал сильнейшим оппонентом Даниила Медведева на пути в полуфинал BNP Paribas Open. Выиграв этот «мастерс» в прошлом году и добившись тем самым главного пока успеха в своей карьере, этот британец через несколько месяцев забрался в рейтинге АТР на четвертое место, где, впрочем, продержался совсем недолго. Вторая половина прошлого сезона у Дрейпера оказалась смазанной из-за травмы левой руки, вынудившей его в конце августа прервать выступления до начала февраля. В Калифорнию нынешний 14-й номер мировой классификации приехал, имея в своем активе лишь один матч, выигранный в этом году. Но это не помешало ему в 1/8 финала на тай-брейке третьей партии сломить сопротивление серба Новака Джоковича, который полтора месяца назад был в шаге от титула на Australian Open.

Ранее Медведев имел дело с Дрейпером лишь однажды, в 2024 году, на ранней стадии римского грунтового «мастерса». Тогда борьба была довольно упорной, но россиянину удалось взять верх в двух партиях. На этот раз первый сет получился не слишком захватывающим. Взяв чужую подачу в равном втором гейме, Медведев вскоре повел 5:0 и лишь тогда позволил сопернику размочить счет.

Вторая партия была во всех отношениях зрелищнее. В шестом гейме Дрейпер получил брейк-пойнт, на что Медведев ответил тремя эйсами подряд, в девятом гейме шанс взять чужую подачу одним ударом был уже у россиянина, а в одиннадцатом гейме наступила кульминация. При счете 0:15 на своей подаче Дрейпер во время розыгрыша очка после точного удара Медведева развел руки в стороны, будто мяч ушел в аут.

Россиянин сказал судье на вышке Орели Турт, что его смутил этот жест, и француженка, согласившаяся с ним, сочла возможным оштрафовать Дрейпера на одно очко за нетипичное движение во время розыгрыша. После этого из восьми оставшихся очков британец смог зацепить лишь два.

В итоге — 6:1, 7:5 за 75 минут, в течение которых британцу так ни разу и не удалось сделать брейк. Двукратный (2023, 2024) финалист и прошлогодний полуфиналист BNP Paribas Open Медведев в четвертый раз подряд попал в четверку сильнейших на этом турнире. И теперь встретится с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом, которому уступал в обоих калифорнийских финалах.

По сравнению с россиянином, чья беспроигрышная серия с учетом февральской дубайской «пятисотки» составляет уже восемь матчей из двух партий, испанец двигался к полуфиналу сложнее. В 1/16 финала у него взял один сет француз Артюр Риндеркнеш, а во второй партии 1/8 финала норвежец Каспер Рууд довел дело до тай-брейка. Неплохо смотрелся против Алькараса и британец Кэмерон Норри, но было ясно, что с его мягковатым теннисом шансов против такого соперника маловато, поэтому победа испанца со счетом 6:3, 6:4 стала абсолютно предсказуемой.

Фаворитом нынешний мировой лидер будет и в полуфинале. Хотя уровень игры, который россиянин снова демонстрирует на нелюбимом, по его словам, медленном покрытии Индиан-Уэллса, намекает не только на равную борьбу, но и возможную победу над Алькарасом — первую с сентября 2023 года.

«Не хочу говорить о том, что показываю лучший теннис в моей жизни. Но я играю хорошо,— отметил Медведев после победы над Дрейпером.— Ощущаю, что корт здесь стал быстрее с тех пор, как мы с Карлосом встречались здесь, да и мячи отличаются. Думаю, это хороший шанс, чтобы вновь показать свою лучшую игру против него».

Другую полуфинальную пару составили итальянец Янник Синнер, легко справившийся с американцем Лернером Тьеном — 6:1, 6:2, и Александр Зверев из Германии, переигравший француза Артюра Фиса — 6:2, 6:3.

Евгений Федяков