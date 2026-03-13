Безруков предложил показывать спектакли МХАТ на сцене Губернского театра

Новый художественный руководитель МХАТ имени Горького, народный артист России Сергей Безруков заявил, что на время ремонта сцены театра он постарается организовать показ спектаклей МХАТ на площадке Московского Губернского театра (МГТ), который по-прежнему возглавляет. Об этом господин Безруков рассказал на первой после вступления в новую должность встрече с труппой МХАТ, передает пресс-служба театра.

«Идеи и планы (обновления.—“Ъ”) безусловно уже есть, но говорить об этом пока рано. Прежде всего надо познакомиться с труппой и репертуаром,— заявил Сергей Безруков. — А это не так просто, поскольку театр не работает на своей площадке 3 года, идет ремонт сцен. Поэтому в Московском Губернском театре … мы постараемся найти “окна” в репертуаре, чтобы дать возможность играть спектакли МХАТ на нашей сцене».

При этом господин Безруков подчеркнул свою связь с «мхатовскими традициями». Он также пригласил молодых артистов на фестиваль «Фабрика Станиславского» в МГТ, где для них будет организован актерский курс-интенсив. «Заодно появится возможность познакомиться поближе»,— добавил новый худрук.

6 марта министр культуры Ольга Любимова сообщила о назначении Сергея Безрукова на пост и. о. художественного руководителя горьковского МХАТа. С 2014 года он также занимает пост худрука Московского Губернского театра. После назначения господин Безруков отказался набирать новый курс во ВГИК, чтобы высвободить время для работы с новой труппой.