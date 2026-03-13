Вице-премьер Татьяна Голикова отметила рост рождаемости в СКФО

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила о позитивной динамике рождаемости в 18 субъектах страны, в том числе на Северном Кавказе. По ее словам, наилучшие показатели – в трех субъектах СКФО. Об этом сообщает ТАСС.

«В рамках демографической повестки все-таки удается удерживать показатель рождаемости от существенного снижения. В 18 регионах, в том числе и в тех, которые ранее показывали снижение, отмечен рост»,– заявила вице-премьер России.

Среди территорий с наибольшим приростом Татьяна Голикова выделила Кабардино-Балкарскую Республику, Карачаево-Черкесию и Северную Осетию. Положительная тенденция также зафиксирована в Севастополе, Республике Крым, Ямало-Ненецком автономном округе, Ленинградской, Калининградской и Рязанской областях, Адыгее и Чукотском автономном округе.

Татьяна Голикова подчеркнула, что речь идет не о превышении суммарного коэффициента рождаемости, а о позитивной тенденции к увеличению показателей.

