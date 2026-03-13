В Кургане не состоялись вторые торги на реконструкцию очистных сооружений

Вторые торги на реконструкцию очистных сооружений канализации Кургана не состоялись, указано на портале госзакупок. Начальная цена контракта составляла 10 млрд руб.

В первый раз подрядчика не смогли найти, поскольку заявку от единственной компании признали не соответствующей требованиям. В повторных торгах ни одна организация не приняла участие. Подрядчику необходимо было отремонтировать здания и оборудование, заново построить разрушенные объекты и возвести вспомогательные до конца 2029 года.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в августе 2025 года Министерство природных ресурсов и экологии России одобрило заявку Курганской области на включение проекта реконструкции объекта в федеральную программу «Вода России». Общий объем финансирования планировали в размере 10,6 млрд руб.

Виталина Ярховска