В Кургане не нашли подрядчика на реконструкцию очистных сооружений

Торги на реконструкцию очистных сооружений канализации Кургана за 10 млрд руб. признали несостоявшимися. В конкурсе участвовала только одна компания, чью заявку признали не соответствующей требованиям, указано на портале госзакупок.

Члены комиссии посчитали опыт потенциального подрядчика недостаточным. Организация в качестве подтверждения навыков предоставила контракт на устройство вентилируемых фасадов 48 многоквартирных домов. По требованиям аукциона в опыте компании должен быть один объект, стоимость выполненных работ на котором составляет не менее 30% от начальной цены контракта.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, торги на реконструкцию очистных Кургана объявили в конце января. Подрядчику необходимо было отремонтировать имеющиеся здания и оборудование, заново построить разрушенные объекты и возвести вспомогательные.

Виталина Ярховска