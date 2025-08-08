В Кургане реконструируют очистные сооружения канализации за 10,6 млрд рублей

Министерство природных ресурсов и экологии России одобрило заявку Курганской области на включение проекта реконструкции очистных сооружений канализации регионального центра в федеральную программу «Вода России». Общий объем финансирования составит 10,6 млрд руб., сообщает пресс-служба правительства Зауралья.

Планируется, что 6,4 млрд руб. на реконструкцию направят из федерального бюджета, 4,2 млрд —из областного.

Исполняющий обязанности первого заместителя губернатора Анатолий Воробьев отметил, что реконструкция канализационных очистных сооружений позволит решить одну из застарелых многолетних проблем Кургана, а также позволит городу развиваться дальше, учитывая планы по строительству жилья, новых социальных и промышленных объектов.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», ранее регион получил федеральное финансирование в размере 1,8 млрд руб. на реконструкцию очистных сооружений Арбинского водозабора. Завершить работу планируется в этом году.