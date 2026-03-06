Контракт на капремонт «Прометея» под Белгородом забрали областные власти

Муниципальное учреждение «Управление социального строительства Яковлевского округа Белгородской области» заключило контракт на капремонт детского спортивно-оздоровительного лагеря «Прометей» в городе Строитель с областным учреждением «Управление капитального строительства Белгородской области». Стоимость соглашения составила 229,2 млн руб. при начальной 230,3 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: с сайта детского спортивно-оздоровительного лагеря «Прометей» Фото: с сайта детского спортивно-оздоровительного лагеря «Прометей»

За подряд боролись еще два участника, имена которых не раскрываются. Они предлагали выполнить работы за ту же цену.

Согласно контракту, в «Прометее» необходимо модернизировать системы вентиляции, отопления, электроснабжения, наружного освещения и благоустроить прилегающую территорию. Работы нужно будет выполнить в спальных корпусах №1 и №2, клубе, спортзале и КПП. Их оплатят из муниципального бюджета. Срок завершения — 30 апреля 2027 года. Гарантия составит пять лет.

«Прометей» изначально строился как санаторий-профилакторий для аграриев. С 1980 года начал работать как межколхозный пионерский лагерь. В 2005 году был передан муниципалитету. Сейчас там организуют летний отдых и оздоровление воспитанников спортивных секций Белгородской, Ленинградской и Мурманской областей.

По данным портала госзакупок, в начале 2024 года контракт на капитальный ремонт «Прометея» за 40,9 млн руб. (начальная цена — 51,4 млн руб.) выиграло местное ООО «Строители Черноземья» Вячеслава Черникова. Компания полностью исполнила обязательства, их оплатили на 100%, не начислив штрафы и неустойки.

Алина Морозова