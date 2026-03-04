Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Белгородский драмтеатр могут отремонтировать за 723 млн рублей

Управление капитального строительства Белгородской области объявило аукцион по поиску подрядчика для капитального ремонта Белгородского академического драмтеатра имени М.С. Щепкина в облцентре. Начальная цена составляет 723,7 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Источник финансирования — субсидии из бюджета. Работы необходимо выполнить до 10 декабря 2028 года. В здании необходимо будет модернизировать и защитить строительные конструкции от коррозии, установить новое освещение, отремонтировать канализационную систему, а также системы отопления, вентиляции и кондиционирования.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 12 марта. Итоги подведут 13 марта.

В начале февраля не состоялся конкурс на ремонт драматического театра «РАМС» в Россоши Воронежской области за 93,5 млн руб. Комиссия приняла такое решение из-за отсутствия заявок на торги.

Егор Якимов