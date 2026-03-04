Белгородский драмтеатр могут отремонтировать за 723 млн рублей

Управление капитального строительства Белгородской области объявило аукцион по поиску подрядчика для капитального ремонта Белгородского академического драмтеатра имени М.С. Щепкина в облцентре. Начальная цена составляет 723,7 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Источник финансирования — субсидии из бюджета. Работы необходимо выполнить до 10 декабря 2028 года. В здании необходимо будет модернизировать и защитить строительные конструкции от коррозии, установить новое освещение, отремонтировать канализационную систему, а также системы отопления, вентиляции и кондиционирования.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 12 марта. Итоги подведут 13 марта.

В начале февраля не состоялся конкурс на ремонт драматического театра «РАМС» в Россоши Воронежской области за 93,5 млн руб. Комиссия приняла такое решение из-за отсутствия заявок на торги.

Егор Якимов