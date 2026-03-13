Командиру ВСУ заочно дали пожизненное за сбитый Ил-76 с украинскими военнопленными

2-й Западный окружной военный суд признал виновным в совершении теракта командира зенитной ракетной бригады ВСУ полковника Николая Дзямана. Его заочно приговорили к пожизненному по делу об уничтожении российского самолета Ил-76 с украинскими военнопленными в 2024 году. Первые 15 лет срока осужденный проведет в тюрьме, сообщили в пресс-службе СКР.

Как установило следствие, руководство ВСУ знало об обмене военнопленными, который должен был пройти 24 января 2024 года на границе Белгородской и Сумской областей. Тем не менее, полковник приказал уничтожить самолет, на котором находились шесть членов экипажа, три сотрудника военной полиции и 65 пленных бойцов ВСУ. В результате в судно попала ракета из ЗРК Patriot, все пассажиры и члены экипажа погибли. Ущерб Минобороны превысил 200 млн руб.

Бортовой самописец показал, что на момент атаки Ил-76 был полностью исправен. По данным записей с видеокамер, первая ракета попала в самолет на высоте около 4 тыс. м. Второй снаряд взорвался, не долетев до цели. Техническая экспертиза установила, что ракеты выпустил один зенитный комплекс из Харьковской области.

Для Николая Дзямана это третий пожизненный приговор в России. В декабре 2025 года военный суд признал его виновным в теракте за приказ сбить два вертолета Ми-8, бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35 над Брянской областью. В феврале того же года ему назначили пожизненное за приказ сбить самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 над Кубанью.

Никита Черненко