Ставропольское УФАС в 30-й раз внесло «Хабдорстрой» в РНП

Ставропольское управление федеральной антимонопольной службы (ФАС) включило в реестр недобросовестных поставщиков компанию «Хабдорстрой» из Хабаровска за невыполнение контракта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

С заявлением о включении организации в реестр в антимонопольный орган обратился музейно-выставочный комплекс «Моя страна. Моя история».

Контракт между заказчиком и подрядчиком был заключен в конце 2025 года, однако в течение двух месяцев 2026 года «Хабдорстрой» не приступил к выполнению своих обязательств.

По результатам рассмотрения обращения музея компанию исключили из участия в государственных закупках на два года. Отмечается, что с начала 2026 года «Хабдорстрой» 29 раз попадал в реестр недобросовестных поставщиков по решениям различных территориальных органов ФАС России.

