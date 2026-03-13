«Росатом» вывез часть сотрудников из Ирана за день до начала конфликта

«Росатом» успел вывезти всех детей и часть сотрудников из Ирана еще за день до начала операции США и Израиля. Об этом рассказал глава госкорпорации Алексей Лихачев.

«Конфликт на Ближнем Востоке начался 28 февраля. Но еще 27 февраля мы успели вывезти всех детей и часть членов семей наших работников,— сообщил господин Лихачев.— Президент предпринял ряд дополнительных шагов для обеспечения безопасности россиян на АЭС “Бушер”» (цитата по ТАСС).

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В тот же день Алексей Лихачев заявил, что из Ирана вывезли детей сотрудников «Росатома» и избыточный персонал — всего 94 человека. Еще 150 сотрудников эвакуировали в Россию 12 марта. На АЭС «Бушер» в Иране остаются более 450 человек.