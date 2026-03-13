В Новороссийске 1,2 тысячи человек остались без воды
Аварийное отключение водоснабжения произошло в Южном районе Новороссийска. По информации пресс-службы МУП «Водоканал», на сетях по проспекту Дзержинского, 210 была обнаружена утечка, восстановлением порыва занимаются бригады специалистов.
Подачу холодной воды ограничили в часть зоны №27, ограниченную жилыми домами на улице Дзержинского, 210, 216 и 216А. По подсчетам «Водоканала», без водоснабжения находятся 1,2 тыс. абонентов.
Восстановительные работы на сетях будут проводиться ориентировочно до 18:00. На период отключения «Водоканал» будет осуществлять подвоз воды автоцистернами по заявкам.