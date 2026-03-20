Экспорт спешит на выручку

Российский агропромышленный сектор (АПК) в прошлом году установил рекорд по поставкам за рубеж мяса, майонеза и крепкого алкоголя. При этом экспорт просел по основному продукту для внешней торговли — пшенице. На этом фоне выросли импортные поставки продовольствия. Что тормозит российский экспорт сельхозсырья и не вытеснят ли зарубежные продукты отечественные на прилавках российских магазинов, выяснял «Ъ-Review».

Тревожная тенденция к падению экспорта сельхозсырья и продовольствия сложилась еще в начале 2025 года. По данным Федеральной таможенной службы России, за январь—апрель 2025 года экспорт товаров АПК снизился на 15,4%, до $12 млрд. В числе причин эксперты называли крепкий рубль, снижение мировых цен в преддверии нового урожая и сокращение квоты на вывоз зерна для стабилизации внутреннего рынка. До конца года переломить тенденцию падения экспорта не удалось. По данным Росстата, экспорт за январь—декабрь 2025 года составил в финансовом выражении $40,9 млрд (в 2024 году — $42,6 млрд). В физическом весе — около 80 млн тонн (в 2024 году — 109,2 млн тонн), сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут в интервью телеканалу «Россия-24». При этом импорт продовольственных товаров и сельхозсырья в прошлом году превысил объемы экспорта и составил $43,4 млрд (в 2024 году — $37,7 млрд).

Зерновой профицит

Экспорт сократился по нескольким причинам. Первая — геополитическая. По словам экспертов, это в первую очередь проблемы с выходом на рынки недружественных стран, а также различные ввозные пошлины, которые устанавливают для российских экспортеров. «Есть сложности с финансированием, расчетами, страхованием, фрахтом и так далее»,— перечисляет ведущий маркетолог маркетинговой группы «Текарт» Евгения Пармухина.

Вторая проблема — валютный курс. «Для выгодного экспорта нам нужен курс 90 руб., а лучше — 95 руб. за доллар и 13 руб. за юань. С учетом выросших издержек на логистику и прочих затрат это минимальная планка, которая взбодрит экспортный поток»,— считает вице-президент «Опоры России», председатель комитета по сельскому хозяйству Сергей Соколов.

Главный провал года — сокращение поставок российского зерна за рубеж.

Причина — низкие мировые цены на фоне избыточного предложения. Российские аграрии собрали практически рекордный урожай — 141,15 млн тонн зерна, в том числе 91,1 млн тонн пшеницы, подсчитали в Росстате. Но рекорд поставили не только в России: Европейский союз и Китай разделили первое место по производству пшеницы, произведя примерно по 140 млн тонн каждый. «В условиях профицита на рынке конкуренция растет, а цены падают»,— пояснила госпожа Пармухина.

В конце февраля этого года в ситуацию с поставками зерна внесли свои коррективы и военные события в Иране. Как сообщил Reuters, экспорт российского зерна в Иран был приостановлен. Возникли сложности с поставками и в другие страны, так или иначе задетые военным конфликтом. «Не все страны Ближнего Востока подвержены прямому воздействию от происходящих военных событий. Но Иран — очень популярное направление для российского экспорта. Может быть, не столько объем, сколько темпы этих поставок замедлятся, а также вырастут издержки за счет того, что придется платить “военные премии” судовладельцам, перевозящим грузы»,— считает Сергей Соколов.

«Большое значение будет иметь длительность конфликта,— добавляет Евгения Пармухина.— Сейчас дорожает и усложняется логистика, растут накладные расходы, замораживаются контракты. При затяжном характере войны проблемы с доставкой будут усугубляться, спрос также не сможет оставаться стабильным».

В «Агроэкспорте» отметили, что государства Ближнего Востока являются важным направлением для развития поставок российского экспорта продукции АПК. Но поскольку Россия экспортирует продукцию АПК в 160 стран мира, есть возможность наращивать экспорт за счет других регионов.

Мясное изобилие

Падение экспорта было бы сильнее, если бы не успехи в поставках других категорий. Так, в 2025 году на 21% вырос экспорт мясной продукции, достигнув почти $2,2 млрд и обновив рекорд, установленный в 2024 году, сообщает «Агроэкспорт».

«В течение прошлого года все три ключевые категории мяса показали рост. Экспорт мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы увеличился на 15%, до $946 млн. Экспорт свинины вырос на 41%, до $943 млн, и вплотную приблизился к выручке экспортеров мяса птицы. Продажи говядины и пищевых субпродуктов крупного рогатого скота на зарубежные рынки выросли на 2%, до $249 млн»,— отметил руководитель «Агроэкспорта» Илья Ильюшин.

Уже несколько лет крупнейшим импортером российского мяса является Китай.

В течение прошлого года в КНР отгружено из России мяса и субпродуктов на сумму $682 млн — на 22% больше, чем в 2024 году. В целом российское мясо экспортировалось более чем в 100 стран, в том числе почти в 30 государств Африки. Важным событием 2025 года стало открытие рынка Филиппин для поставок из России мяса птицы и свинины.

Как отметили в «Агроэкспорте» со ссылкой на слова руководителя Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, рост экспорта мяса в 2025 году прежде всего обусловили активность экспортеров, расширение списка компаний, получивших доступ на зарубежные рынки, их поиск перспективных ниш и расширение ассортимента. Среди других факторов — конкурентные цены на определенные ассортиментные позиции на российском рынке, несмотря на чрезмерное укрепление рубля, а также увеличение поставок в страны, открытые относительно недавно.

По данным Национальной ассоциации производителей индейки (НАПИ), страны Ближнего Востока импортировали в 2025 году около 13,5%, а Центральной Азии — 12% от общего объема российского экспорта индейки. Главной удачей года в НАПИ назвали предновогоднюю поставку целых тушек индеек в Малайзию — страну с самыми строгими в исламском мире требованиями халяль. В 2025 году также впервые начались поставки в Сингапур, Катар, Мозамбик, Гану, Центральноафриканскую Республику и на Филиппины.

Течет как по маслу

Выросли поставки за рубеж и российской масложировой продукции — на 5,2%. Это направление стало еще одним драйвером «спасения» экспорта.

В 2025 году Россия удвоила экспорт льняного масла до $12 млн.

В физическом выражении поставки выросли в 1,9 раза, до 10 тыс. тонн, сообщает «Агроэкспорт». В лидерах зарубежных покупателей российского льняного масла снова Китай. В прошлом году поставки в Поднебесную увеличились на 33%, до $5,4 млн. При этом растет экспорт и семян масличного льна. Но темпы роста отгрузок меньше, чем у продукта с добавленной стоимостью.

Уже несколько лет Россия является крупнейшим производителем и экспортером семян льна, значительно опережая Казахстан и Канаду. «Однако сегодня мы нацелены на развитие продаж переработанной продукции. Льняное масло высоко ценится во всем мире потребителями, заботящимися о здоровом питании, и спрос на него стабильно растет. С вводом в эксплуатацию новых заводов по переработке льна мы рассчитываем на кратный рост экспорта льняного масла уже в самой ближайшей перспективе»,— отметил Илья Ильюшин.

Также в 2025 году Россия увеличила экспорт рапсового масла на 37% относительно уровня 2024 года, до 1,58 млн тонн. Экспортная выручка выросла на 54%, более чем до $1,6 млрд. Главным покупателем рапсового масла с 2019 года является Китай. В прошлом году туда отправили 1,4 млн тонн продукта, что на 37% больше показателя 2024 года и в 6,5 раза выше уровня 2019 года. В результате доля КНР в общем объеме российского экспорта рапсового масла выросла с 32% в 2019 году до 90% в 2025-м.

В числе причин роста экспорта специалисты «Агроэкспорта» называют расширение сырьевой базы: за последние шесть лет производство рапса росло в среднем на 23% в год. Также свою роль сыграли ограничительные меры на вывоз сырья. 1 апреля 2022 года Россия ввела запрет на экспорт рапса. В сентябре 2024 года запрет сняли, но ввели таможенную пошлину на вывоз рапса в размере 30%, но не менее €165 за тонну. Пошлина должна действовать по 31 августа 2026 года. Принятые меры стимулировали наращивать переработку и отправлять за рубеж уже продукт с добавленной стоимостью.

Также в 2025 году вырос экспорт майонеза и соусов на его основе — в денежном выражении на 25%, до $290 млн.

В целом эксперты отмечают активный рост экспорта продукции с добавленной стоимостью. «Поставки кондитерских изделий выросли на 14% в стоимостном выражении, мясной продукции — на 24%, готовой мясной продукции — на 15%, молочной продукции — на 12%, мороженого — на 31%, соков и джемов — на 7%, кофе и чая — на 32%, пива — на 23%, виноградных вин — на 11%, крепкого алкоголя — на 39%, картофельных чипсов — на 14%»,— сообщили в «Агроэкспорте». Ранее Оксана Лут сообщала о планах дальше наращивать долю таких продуктов в производстве и экспорте АПК. Это повысит рентабельность сельхозтоваропроизводителей и выведет экспорт на новый уровень.

Картофельный антибум

Самый существенный рост в импортных поставках продуктов в 2025 году пришелся на картофель — объемы выросли более чем вдвое (931 тыс. тонн) по сравнению с 2023–2024 годами, когда они не превышали 450 тыс. тонн, следует из данных Картофельного союза России. Это связано со снижением урожая в России: в 2024 году овощеводы собрали 17,83 млн тонн «второго хлеба» — почти на 12% меньше, чем в 2023 году. Еще одним негативным фактором стало истощение старых запасов.

«Не скажу, что рост импортного потока стал для нас неожиданностью. В декабре 2024 года Евразийская экономическая комиссия по заявке России обнулила таможенные пошлины на картофель в 2025 году на 150 тыс. тонн, потом в мае — еще на 150 тыс. тонн. Нулевые пошлины стали одним из факторов, который привел почти к рекордному импорту»,— рассказал исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников. Лидером по поставкам традиционно стал Египет: завез более 500 тыс. тонн. Китай поставил в Россию около 170 тыс. тонн, Беларусь снизила поставки до 90 тыс. тонн, хотя раньше была на втором месте.

Также в два раза в прошлом году вырос импорт репчатого лука — до 460 тыс. тонн. Поставки белокочанной капусты увеличились до 210 тыс. тонн с 130 тыс. тонн. А вот поставки моркови и свеклы остались на уровне прошлых лет.

Традиционно импорт закрывает те позиции, которые в России не производятся или не выращиваются: бананы, цитрусовые, авокадо, кофе, какао, оливковое масло, отдельные виды морепродуктов, а также овощи и фрукты в сезонные периоды, когда запасы внутренних продуктов заканчиваются. При этом, несмотря на рост объемов импорта, в продовольственном сегменте торговых сетей доля отечественных товаров составляет порядка 85–90%, сообщили в АКОРТ. В категориях мяса и молока доля отечественной продукции превышает 90% — российские производители полностью обеспечивают потребительский спрос. Растет доля внутренней продукции в категориях сыров, безалкогольных напитков, кондитерских изделий, бакалеи.

«Летом и в начале осени доля импорта снижается за счет роста предложения российских грунтовых овощей. С поздней осени до весны растет доля импортных овощей — болгарского перца, сельдерея, баклажанов и кабачков из Турции, Азербайджана, Египта, Узбекистана, Китая. В категории некоторых фруктов импорт носит круглогодичный характер: цитрусовые везут из Турции, Марокко, Египта, ЮАР, киви — из Чили и Китая. Потребителю наличие импортной продукции дает широкий выбор и круглогодичную доступность привычного ассортимента — от свежих овощей и фруктов до рыбы и алкоголя»,— отметил председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов.

Временное явление

Ситуацию с падением экспорта и повышением импорта участники рынка и эксперты считают временной. В этом году, по данным на 1 марта, экспорт продукции АПК демонстрирует положительную динамику и уже достиг $4,8 млрд, сообщили «Ъ-Review» в «Агроэкспорте». В том числе экспорт продукции масложировой отрасли вырос на 28%, рыбы и морепродуктов — на 14%, молочной продукции — на 32%.

Есть надежда на оживление экспорта зерновых, и участники рынка рассчитывают, что до конца сельхозгода (30 июня 2026-го) российские экспортеры сумеют наверстать потерянные объемы зерна и поставят на внешние рынки не меньше, чем в прошлом году. Напомним, в 2024/25 сельхозгоду Россия отгрузила на экспорт 53 млн тонн зерна, в том числе 44 млн тонн пшеницы. «Поле.РФ» со ссылкой на аналитиков «Русагротранса» сообщило, что за первую декаду марта вывезено около 1,2 млн тонн пшеницы, прогноз на март увеличен до 3,7 млн тонн. При этом средний показатель марта за пять лет — 2,9 млн тонн. То есть экспорт постепенно разгоняется. Этому способствует повышение цен на российскую пшеницу на мировом рынке, а также обнуление вывозной пошлины на нее.

Кроме того, растет производство АПК, что, в свою очередь, должно стимулировать развитие экспорта и сокращать долю импорта.

«Ситуация 2025 года была определена стечением неблагоприятных погодных условий, что отразилось на урожае, нерешенных проблем в АПК (зависимость от семян, нехватка складов для хранения плодоовощной продукции и так далее) и изменений потребительских трендов»,— отмечают в группе «Текарт». Очевидно, что более благоприятные погодные условия, а также планомерная работа в секторе АПК изменят ситуацию. В целом рост зависимости от импортной продовольственной продукции нам не грозит, считают эксперты.

Юлия Житникова