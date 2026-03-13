В Минтрансе обсудили перспективы создания кольцевой дороги вокруг Ставрополя

Министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Евгений Штепа на пресс-конференции в Региональном информационном центре Ставрополья 11 марта раскрыл планы по разгрузке городских трасс, пишет «Победа26».

Власти завершают реконструкцию Восточного обхода Ставрополя: рабочие расширяют дорогу от Деминского до Надеждинского кругов до четырех полос, и к концу 2026 года транзитный поток уйдет из центра. В этом же году стартуют масштабные работы на 10-километровом узком участке трассы Ставрополь — Невинномысск, где ежедневно проезжает 20 тыс. автомобилей; после расширения пропускная способность вырастет до 30 тыс. машин в сутки, а время в пути сократится на 30 процентов за три года.

Евгений Штепа особо выделил проект дороги, которая свяжет Западный, Восточный и Северный обходы, тем самым замкнув ставропольскую кольцевую дорогу, и решит проблему десятибалльных пробок на проспекте Кулакова с его светофорами. Проект обойдет Русский лес по кромке, без вторжения в основную часть, хотя овраги потребуют искусственных сооружений; готового чертежа пока нет, а реализация зависит от федерального бюджета. Губернатор Владимир Владимиров ранее скорректировал маршрут, чтобы сохранить деревья, и обозначил срок — до 2030 года.

Регион ведет переговоры с федералами о расширении Северного обхода до четырех полос от Надеждинского круга до гипермаркета «Лента»: проектно-сметная документация готова, но стоимость выросла с 21 млрд руб. в 2024 году до 24 млрд в 2026-м из-за инфляции. Первый этап подъезда к аэропорту завершен, следующий — путепровод у Михайловска. В Чапаевке, быстрорастущем районе, власти совместно с мэрией Ставрополя отводят поток от «узкого горла»: расширяют до четырех полос дороги мимо садовых участков и 204-го квартала, чтобы выпустить две-три магистрали в другие направления.

У села Надежда на стыке Старомарьевского шоссе и федеральной Р-217 «Кавказ» построят несколько четырехполосных мостов; документация уже разработана. Евгений Штепа подчеркнул, что Ставрополь с населением свыше 600 тыс. человек и агломерацией в 1 млн испытывает удвоенный трафик из-за миграции и логистики; кольцевая дорога сократит пробки на 30–40 процентов. Поддержка Росавтодора ускоряет проект развития трассы Р-217, где отдельные отрезки уже четырехполосные. В 2026 году край досрочно законтрактовал 36 объектов в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», включая 77 км региональных дорог и 132 км с акцентом на безопасность.

Станислав Маслаков