Лихачев отметил многократное содействие МАГАТЭ в прекращении огня на ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уже пять раз помогало достичь договоренностей по установлению режима прекращения огня на Запорожской АЭС для проведения ремонтных работ на двух ЛЭП, питающих станцию. Об этом сообщил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Алексей Лихачев особо указал на недопустимость ударов по объектам атомной энергетики ни при каких обстоятельствах, подчеркнув, что превращать ЗАЭС или АЭС “Бушер” в мишени для атаки военными средствами — недопустимо и самоубийственно»,— указала пресс-служба «Росатома» в Telegram-канале.

Сегодня в Москве прошел очередной раунд консультаций между делегациями России и МАГАТЭ по вопросам обеспечения безопасности ЗАЭС. На встрече стороны обменялись оценками текущей ситуации на станции. Гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси уведомили о мероприятиях по подготовке к пуску энергоблоков ЗАЭС, которые проводятся совместно с Ростехнадзором. Во время консультации также были подняты вопросы постоянного присутствия экспертов международного агентства на станции и их регулярных ротаций.

5 марта «Росатом» досрочно завершил восстановление линии «Ферросплавная-1», питающей ЗАЭС. В МАГАТЭ сообщали, что ЛЭП была отключена 10 февраля, предположительно, из-за боевых действий в районе станции. О введении режима локального прекращения огня между Россией и Украиной Алексей Лихачев сообщил 27 февраля — тогда же начались ремонтные работы.