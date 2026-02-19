МАГАТЭ рассказало о работе ЗАЭС после отключения одной из ЛЭП

Линия электропередачи «Днепровская» мощностью 750 кВ обеспечивает все основные функции по обеспечению безопасности на Запорожской АЭС, сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Резервная линия «Ферросплавная-1» мощностью 330 кВ была отключена 10 февраля.

«Надежное электроснабжение за пределами объекта имеет основополагающее значение для поддержания ядерной безопасности»,— заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси (цитата по сайту МАГАТЭ).

Как указано в публикации МАГАТЭ, «Ферросплавная-1» была отключена 10 февраля из-за, предположительно, боевых действий в районе Запорожской АЭС. Сроки ремонта линии электропередач пока неизвестны. В предыдущий раз линия мощностью 330 кВ была отключена 2 января. Подача электроэнергии по ней восстановилась после ремонта 19 января.