Ремонт ЛЭП на Запорожской АЭС завершен досрочно

«Росатом» на сутки раньше завершил работы по восстановлению высоковольтной линии «Ферросплавная-1», которая питает Запорожскую АЭС, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

«Ремонтные бригады Росатома завершили работы по восстановлению высоковольтной линии "Ферросплавная-1" в районе Запорожской АЭС сегодня в 17:40 мск. Это на сутки раньше, чем было запланировано»,— уточнил господин Лихачев (цитата по ТАСС).

По словам главы «Росатома», восстановление второй линии питания ЗАЭС позволяет гарантировать стабильную работу систем охлаждения, а также минимизировать риски, связанные с ядерной и радиационной безопасностью.

МАГАТЭ сообщало, что линия «Ферросплавная-1» была отключена 10 февраля из-за, предположительно, боевых действий в районе Запорожской АЭС. 27 февраля Алексей Лихачев сообщал о введении режима локального прекращения огня между Россией и Украиной для проведения ремонта. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий обвинял украинскую сторону в нарушении режима тишины.