Объем продаж препаратов для ЗГТ на Ставрополье упал на 7,1% за год

В Ставропольском крае в январе-феврале 2026 года объем аптечных продаж препаратов для заместительной гормональной терапии (ЗГТ) в менопаузу составил 16,1 тыс. упаковок, что на 7,1 % меньше, чем в аналогичный период 2025 года, когда было продано 17,3 тыс. пачек. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили в пресс-службе DSM Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

При этом объем продаж препаратов для ЗГТ в денежном выражении вырос на 5,9%. За два месяца 2026 года в регионе гормональных лекарств было продано на 31,2 млн руб., в аналогичный период прошлого года — 29,3 млн руб.

В список самых популярных препаратов на Ставрополье вошли Фемостон — 54,3% от общего числа продаж, Анжелик — 14,7%, Эстрожель — 12,3%, Прогинова — 6,6% и Овестин — 4,6%.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что в январе-феврале 2026 года в регионе было продано 39,4 тыс. упаковок гормональных оральных контрацептивов, что на 13% меньше, чем аналогичный период 2025 года, когда объем продаж противозачаточных таблеток в регионе составлял 45 тыс. упаковок.

При этом прирост по объему продаж в денежном выражении показали барьерные контрацептивы. В январе-феврале 2026 года презервативов в регионе было продано на 20,7 млн руб. Рост показателя составил 8,7%.

Наталья Белоштейн