На Ставрополье объем продаж гормональных контрацептивов упал на 13%

В январе-феврале 2026 года в Ставропольском крае было продано 39,4 тыс. упаковок гормональных оральных контрацептивов, что на 13% меньше, чем аналогичный период 2025 года, когда объем продаж противозачаточных таблеток в регионе составлял 45 тыс. упаковок. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили в пресс-службе DSM Group.

В тот же период в регионе на 9,4% снизился показатель продаж гормональных контрацептивов в денежном выражении. За первые два месяца 2025 года противозачаточных таблеток на 61,2 млн руб., тогда как в аналогичный период 2025 года показатель составлял 67,5 млн руб.

Среди самых востребованных препаратов оказались Джейс (20,1% от общего объема продаж), Клайра (11,5%), Ярина (11%), Линдинет (6,3%) и Жанин (5,9%).

При этом прирост по объему продаж в денежном выражении показали барьерные контрацептивы. В январе-феврале 2026 года презервативов в регионе было продано на 20,7 млн руб. Рост показателя составил 8,7%.

В то же время продажи презервативов в упаковках упали на 2,2% — до 51 тыс. единиц в 2026 года, годом ранее показатель составлял 52,2 тыс. упаковок.

В числе востребованных средств барьерной контрацепции значатся CONTEX (47,9%), DUREX (36,2%), MAXUS (3,2%), VIVA (2,9%) и VIZIT (2,6%).

Наталья Белоштейн