В начале года автомобильные грузоперевозки в Башкирии снизились на 5,4%

В январе автомобильным транспортом в Башкирии перевезено 171,2 млн тонно-км грузов, говорится в ежемесячном отчете Башстата. По сравнению с началом прошлого года показатели уменьшились на 5,4%.

Сократились объемы и по сравнению с предыдущим месяцем: в декабре автотранспортом отправлено на 67,4 млн тонно-км больше грузов.

Объемы автомобильных грузоперевозок в республике снижаются второй январь подряд: год назад результат оказался на 9,7% ниже данных за первый месяц 2024 года. По итогам 2025 года объемы по сравнению с 12 месяцами позапрошлого года сократились на 8,9%.

Ранее «Ъ-Уфа» сообщал о 4%-м январском росте объемов железнодорожных перевозок. Объемы промышленности в Башкирии в начале года выросли на 10%, хотя в денежном выражении итоги оказались на 20,4% хуже, чем в январе 2025-го.

Идэль Гумеров