Объемы промпроизводства в Башкирии в январе выросли на 10%

В январе объемы промышленного производства в Башкирии в натуральном выражении выросли на 10% по сравнению с первым месяцем прошлого года, говорится в отчете Башстата. Увеличение масштабов производства по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года в республике фиксируется впервые с февраля 2025-го.

Рост показателей фиксируется в двух секторах — обрабатывающей промышленности, где объемы увеличились на 14,8%, и энергетике, где положительная динамика составила 4,9%. Объемы добычи недр уменьшились на 5,9%, в коммунальной сфере результаты ухудшились на 8,1%.

В денежном эквиваленте в январе произведено продукции на 178,5 млрд руб., что на 20,4% хуже начала 2025 года.

В среднем по России объемы промпроизводства в январе уменьшились на 0,8%.

Идэль Гумеров