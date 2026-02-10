В начале года в Башкирии увеличился объем железнодорожных грузоперевозок

В январе на железнодорожных станциях Башкирии было погружено более 1,9 млн тонн продукции, это на 4% больше, чем в начале 2025 года.

Как сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги (филиала РЖД), 1,1 млн тонн пришлось на нефть и нефтепродукты, рост составил 5,5%. В январе прошлого года было погружено около 1 млн тонн нефти и нефтепродуктов, в первом месяце 2024 года — 970,3 тыс. тонн.

По итогам 2025 года объем погрузки на жд-станциях Башкирии составил 21,9 млн тонн, снизившись на 4,1% по сравнению с 2024 годом.

Идэль Гумеров