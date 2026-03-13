В Минтруде сообщили о росте реальных зарплат россиян на 4,4% за 2025 год

Реальные зарплаты россиян увеличились на 4,4% по итогам 2025 года, средняя оплата труда выросла на 13,5%. Об этом заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

Уровень безработицы в России по итогам прошедшего года составил 2,2%, сообщил Антон Котяков. «На протяжении года устойчиво росли доходы наших граждан»,— сказал он на расширенном заседании коллегии Минтруда России.

В 2025 году в России увеличили прожиточные минимумы и меры поддержки, которые к ним привязаны, отметил министр. К ним в том числе относится единое пособие, добавил господин Котяков.

Вице-премьер Татьяна Голикова на том же заседании заявила, что по итогам 2025 года уровень бедности в России составил 6,7% и снизился на 0,4% по сравнению с 2024 годом. В прошедшем году из бедности вышли более 44% россиян, охваченных социальным контрактом, уточнила она.