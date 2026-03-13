Голикова заявила о снижении уровня бедности в России до 6,7% по итогам года

По итогам 2025 года уровень бедности в России составил 6,7% и снизился по сравнению с 2024-м на 0,4%. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Минтруда.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По словам Татьяны Голиковой, в 2025 году из бедности вышли более 44% россиян, охваченных социальным контрактом. При этом для многодетных семей число таких контрактов составило 50%. Необходимо усиливать эту работу, обеспечивая наибольшую эффективность использования инструмента, подчеркнула она.

Правительство планирует увеличить число социальных услуг на одного работника на 16% к 2030 году, добавила вице-премьер. Она отметила необходимость повышать производительность труда, высвобождая ресурсы непосредственно для оказания соцуслуг. Уже была утверждена отраслевая программа повышения производительности труда в социальном обслуживании и медико-социальной экспертизе, заключила Татьяна Голикова.