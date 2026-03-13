Netflix анонсировал сиквел фильма «Кей-поп-охотницы на демонов»

Netflix официально объявил, что выпустит продолжение анимационного фильма «Кей-поп-охотницы на демонов». Режиссерами, как и в первом фильме, будут Мэгги Кан и Крис Аппельханс. Дата выхода не сообщается.

Фото: Netflix Кадр из анимационного фильма «Кей-поп-охотницы на демонов»

Первая часть «Кей-поп-охотниц на демонов» вышла на Netflix 20 июня 2025 года. В январе текущего года сервис сообщил, что фильм набрал более 480 млн просмотров за полгода. Сейчас число просмотров превысило отметку в 500 млн. Анимационный фильм уже получил несколько премий, включая «Золотой глобус» в категории «Лучший анимационный фильм», а журнал Time назвал кинокартину «прорывом года». «Кей-поп-охотниц на демонов» также номинировали на «Оскар» в категориях «Лучший анимационный фильм» и «Лучшая песня к фильму».

Яна Рождественская