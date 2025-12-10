Time назвал мультфильм «Кейпоп-охотницы на демонов» прорывом года

Анимационный фильм Netflix «Кейпоп-охотницы на демонов» назван прорывом года по версии журнала Time, сообщается в публикации издания.

Это первый случай за десятилетие производства оригинальных картин Netflix, когда проект получил столь масштабное внимание и влияние, отмечает журнал. По данным Netflix, в сентябре мультфильм стал самым просматриваемым проектом платформы за всю историю, собрав 314,2 млн просмотров.

Премьера «Кейпоп-охотниц на демонов» состоялась 20 июня 2025 года. В центре сюжета — женская K-pop группа Huntr/x, совмещающая карьеру поп-идолов с охотой на демонов в Южной Корее. Их противниками становятся участники бойз-бэнда Saja Boys, скрывающие свою демоническую природу.

Режиссерами проекта выступили Мэгги Канг и Крис Аппельханс. В России фильм получил высокую оценку зрителей: на «Кинопоиске» его рейтинг составляет 7,8 балла из 10.