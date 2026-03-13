Бывшему замгубернатора Брянской области Петроченко запросили 13 лет за взятки

Гособвинение попросило назначить 13 лет строгого режима бывшему заместителю губернатора Брянской области Александру Петроченко. Его обвиняют в получении взяток в особо крупном размере. Также для подсудимого запросили штраф 62,1 млн руб., сообщило «РИА Новости».

Фото: Правительство Брянской области

Прокурор предложил лишить господина Петроченко медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Помимо этого, фигуранту попросили запретить занимать должности в органах власти на пять лет.

По версии следствия, чиновник получал взятки от индивидуального предпринимателя за помощь с заключением госконтрактов, а также за беспрепятственный прием товаров и работ по ним. По данным «Ъ», господин Петроченко получал взятки от предпринимателя, некачественно исполнявшего госконтракты на видеофиксацию нарушений ПДД. Всего в 2021-2024 годах он получил 20,8 млн руб.

Басманный райсуд Москвы отправил Александра Петроченко в СИЗО 16 октября 2024 года. Этому предшествовала проверка чиновника ФСБ, которую инициировал губернатор Брянской области Александр Богомаз. В ноябре того же года у бывшего замгубернатора арестовали имущество.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «В "Безопасном регионе" наступила коррупция».

Никита Черненко