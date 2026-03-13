Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бывшему замгубернатора Брянской области Петроченко запросили 13 лет за взятки

Гособвинение попросило назначить 13 лет строгого режима бывшему заместителю губернатора Брянской области Александру Петроченко. Его обвиняют в получении взяток в особо крупном размере. Также для подсудимого запросили штраф 62,1 млн руб., сообщило «РИА Новости».

Бывший заместитель губернатора Брянской области Александр Петроченко

Фото: Правительство Брянской области

Прокурор предложил лишить господина Петроченко медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Помимо этого, фигуранту попросили запретить занимать должности в органах власти на пять лет.

По версии следствия, чиновник получал взятки от индивидуального предпринимателя за помощь с заключением госконтрактов, а также за беспрепятственный прием товаров и работ по ним. По данным «Ъ», господин Петроченко получал взятки от предпринимателя, некачественно исполнявшего госконтракты на видеофиксацию нарушений ПДД. Всего в 2021-2024 годах он получил 20,8 млн руб.

Басманный райсуд Москвы отправил Александра Петроченко в СИЗО 16 октября 2024 года. Этому предшествовала проверка чиновника ФСБ, которую инициировал губернатор Брянской области Александр Богомаз. В ноябре того же года у бывшего замгубернатора арестовали имущество.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «В "Безопасном регионе" наступила коррупция».

Никита Черненко

Новости компаний Все