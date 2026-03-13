СКР сообщил о гибели десяти медиков при ударе по больнице в ДНР

При ударе по больнице в Донецкой народной республике (ДНР) погибли десять человек. Об этом сообщила пресс-служба СКР в Max. Изначально Минобороны России заявляло о восьми жертвах атаки.

По данным следствия, 10 марта ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотником самолетного типа по стационарному медучреждению. Погибли десять медиков. Еще десять человек, включая девятерых медиков, получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшим оказывают помощь. При осмотре места ЧП обнаружили обломки беспилотника. По нему назначены взрывотехническая и другие экспертизы.

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК (теракт). Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего и причастных к атаке лиц.