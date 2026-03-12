При ударе ВСУ по медучреждению в ДНР погибли восемь медиков

Вооруженные силы Украины с помощью четырех БПЛА нанесли удар по медучреждению в Донецкой народной республике. Погибли восемь медиков и еще девять получили ранения, сообщает Минобороны России. Всего пострадали 10 человек.

ВСУ атаковали медучреждение в 03:40 мск 10 марта, но известно об этом стало только сегодня. В момент удара внутри находились более 130 пациентов и 50 медицинских сотрудников. Как отметили в Минобороны, попавший под атаку объект никогда не использовался в военных целях.

Преднамеренный удар по медучреждению, подчеркнули в ведомстве, «стало грубейшим нарушением международного гуманитарного права и норм человеческой морали». Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.