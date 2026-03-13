Сезон электросамокатов начнется в Москве в конце марта — начале апреля

Начало сезона проката электросамокатов и велосипедов в Москве запланировано на конец марта — начало апреля. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Но с учетом того, что… холода закончились пару дней назад, то компаниям обычно надо какое-то время для того, чтобы до конца подготовить свой подвижной состав к весенне-летнему сезону. По информации от них, в ближайшие 10-15 дней это будет сделано»,— сообщил Максим Ликсутов (цитата по «Интерфаксу»).

Традиционно сезон проката открывается в столице во второй половине марта, отметил заммэра. Он добавил, что в Москве делают акцент на безопасности поездок.

За 2025 год в России произошло 3,2 тыс. ДТП с участием СИМ (-26% по сравнению с 2024-м), в них погибли 68 человек, еще 3,38 тыс. пострадали. В Москве зафиксировали 629 дорожных происшествий (их число за год сократилось вдвое), при которых погибли четыре человека и 660 ранены. В пятерку лидеров по числу аварий с СИМ также вошли Краснодарский край (198 ДТП), Санкт-Петербург (193), Нижегородская и Свердловская области (181 и 152).

