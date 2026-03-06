От снега поехала крыша

Не менее 11 случаев повреждения крыш зафиксировано в Удмуртии в последние недели. На данный момент неизвестно ни об одном пострадавшем человеке, зато на одной из ферм от обрушения кровли погибло несколько коров. Синоптики фиксируют рекорды по выпадению осадков, а административные комиссии — нарушения со стороны управляющих компаний и собственников зданий. Эксперты отмечают рост обращений за выплатой страховки.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обрушение кровли коровника в Балезинском районе Удмуртии 17 февраля

Фото: ПСС УР Обрушение кровли коровника в Балезинском районе Удмуртии 17 февраля

Фото: ПСС УР

На этой неделе председатель Государственного комитета Удмуртии по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Андрей Шуткин сообщил в Telegram, что за полмесяца только подразделения поисково-спасательной и государственной противопожарной служб 11 раз выезжали на повреждения крыш.

Так, 17 февраля в Балезинском районе из-за скопившегося снега обрушилась кровля коровника. Под завалами оказались около 30 коров, некоторые из них погибли или получили травмы, точные цифры не назывались.

За этот период повреждение кровли произошло еще как минимум в пяти частных домах в разных районах республики, двух нежилых домах, неэксплуатируемом здании почты, общежитии в Малой Пурге, ангаре на производственной площадке на ул. Гагарина в Ижевске. Кроме того, сообщалось об обрушении части крыши в неэксплуатируемом торговом ряду Центрального рынка в Глазове. 18 февраля фрагмент кровли обвалился в пятиэтажном доме на ул. Пушкинской в Ижевске. Тогда специалистам пришлось восстанавливать полноценную работу отопительной системы. На данный момент не сообщалось ни об одном пострадавшем от упавшего с крыши снега.

«В Удмуртии потепление и снегопады (по состоянию на 2 марта. — “Ъ-Удмуртия”). Два этих фактора увеличивают нагрузку на кровли. Собственники и управляющие компании: следите за состоянием крыш и вовремя очищайте их от снега — это ваша прямая обязанность. Жители частных домов — также очищайте от наледи кровли и вывозите снег с придомовых территорий. Это закреплено в правилах благоустройства муниципальных образований Удмуртии»,— написал господин Шуткин.

В пресс-службе Удмуртского Гидрометцентра сообщили, что в феврале в Удмуртии выпало снега в объеме 182-301% от нормы. Осадки отмечались почти ежедневно, сильный снег был зафиксирован семь раз. Был повторен рекорд количества осадков за сутки 17 февраля — 9 мм (предыдущий — в 1975 году). 3 марта на метеостанции Ижевск зафиксирован новый суточный рекорд осадков — 7,8 мм.

Республиканские и муниципальные власти напоминают собственникам зданий о необходимости очищать крыши от снега и сосулек. В администрации Ижевска сообщили, что с начала сезона выявили более 2 тыс. нарушений правил благоустройства города со стороны управляющих компаний и коммерческих организаций по «зимним» составам. Они не принимали меры по расчистке снега на прилегающих территориях, кровлях, входных группах, складировали снег в непредназначенных для этого местах. Составлены 752 протокола об административном правонарушении.

Обильные снегопады, обрушившиеся на российские регионы этой зимой, в целом стали причиной почти половины обращений по стране собственников жилья по страховым случаям из-за непогоды, рассказала «Ъ-Удмуртия» директор филиала «Росгосстраха» в республике Ольга Заровняева.

«Это количество в четыре раза больше, чем за аналогичный период годом ранее. Удмуртия не стала исключением – к нам также поступают сообщения о порче имущества из-за снега, однако пока они не такие массовые: в нашем регионе снег пока не такой мокрый и тяжелый. Мы ожидаем наплыв клиентов в марте-апреле, когда снег будет полон влаги и начнет продавливать крыши»,— отметила госпожа Заровняева.

Руководитель некоммерческого партнерства «ЖКХ Удмуртии», председатель комиссии по развитию экономики и городской среды Общественной палаты Ижевска Ирина Пономарева говорит, что в этом году из-за обильных снегопадов действительно стало больше обращений по поводу схода снега с крыш, деревьев и повреждения кровли. В первую очередь проблемы с кровлей возникают в домах 1960-х годов постройки, где есть деревянные перекрытия. «Кровля — это общедомовое имущество, соответственно, обслуживанием занимаются управляющие компании. Им приходится нанимать специализированные компании для очистки крыш домов, это довольно дорогостоящее мероприятие. Никто, конечно, такого объема снега не ожидал, происходят случаи обрушения, поэтому в настоящее время УК активнее стали решать вопрос с очисткой кровли»,— говорит госпожа Пономарева.

При этом есть проблема балконов, на которые кровлю жильцы устанавливали самостоятельно, однако обслуживать их не могут, отмечает эксперт. В этом случае специалисты советуют им обращаться в УК. Оперативно приходится жильцам вместе с УК и ТСЖ решать вопросы ремонта поврежденной кровли, поскольку здесь необходимо проводить голосование по выделению средств, поясняет Ирина Пономарева.

Кроме того, бывают случаи повреждения автомобилей упавшими снежными массами и сосульками с кровли домов и деревьев. Далеко не всегда по таким ситуациям владельцам удается получить компенсацию от УК, если автомобиль был припаркован с нарушениями, добавила эксперт.

Михаил Красильников