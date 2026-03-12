СК начал проверки после травмирования трех жительниц Удмуртии из-за схода наледи

По данным о травмировании трех жительниц Удмуртии из-за схода наледи с крыш домов организованы доследственные проверки на оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

В числе пострадавших — женщины 18, 19 и 27 лет. Они получили травмы из-за схода наледи 11-12 марта в Ижевске на улицах Ленина, Красногеройской и Льва Толстого. Потерпевшим оказана амбулаторная медпомощь.

6 марта «Ъ-Удмуртия» писал о не менее 11 случаев повреждения крыш от скопившегося снега на фоне рекордного выпадения осадков. Административные комиссии фиксируют нарушения со стороны управляющих компаний и собственников зданий. Эксперты отмечают рост обращений за выплатой страховки.

