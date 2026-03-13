Посольство России заявило об отмене с 15 марта бесплатного проживания туристов в отелях Катара

Власти Катара решили прекратить работу программы «безвозмездного проживания туристов», последняя ночь ее действия — с 14 на 15 марта. Об этом сообщило посольство России в стране.

«С 12:00 15.03.2026 г. туристы должны выехать из отеля, либо продлить проживание за свой счет»,— указано в публикации посольства в Telegram-канале.

Ближайший авиарейс из Дохи в Москву (Шереметьево) запланирован на 14 марта в 11:40 мск. «Новые рейсы по этому направлению в марте не планируются»,— напомнили в диппредставительстве. Покинуть Катар можно также наземным путем через пограничный пункт «Абу Самра» с последующим вылетом через открытые аэропорты Саудовской Аравии или ОАЭ.

Катар 3 марта продлил бесплатное проживание и питание для туристов, которые не смогли покинуть страну после начала эскалации на Ближнем Востоке. По данным АТОР, в начале марта в стране находились около 1 тыс. туристов из России. 11 марта в ассоциации заявили, что вывоз российских туристов из стран Ближнего Востока можно будет завершить к 15 марта.