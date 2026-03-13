Новый вывозной рейс из Дохи в Москву запланирован на 14 марта

Вывозной рейс из Катара в Россию запланирован на 14 марта, сообщило российское представительство в стране. Рейс авиакомпании Qatar Airways Доха — Москва вылетит в 11:40 мск.

«О порядке перебронирования для пассажиров с билетами Qatar Airways на другие даты будет сообщено дополнительно после проработки данного вопроса с авиакомпанией»,— указано в сообщении.

Рейс станет вторым вывозным с момента нарушения авиасообщения со странами Персидского залива. Первый борт приземлился в Шереметьево 9 марта. Перелеты были прерваны после начала военной операции США и Израиля по Ирану 28 февраля и ответных действий Тегерана.