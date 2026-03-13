На Ставрополье и в Северной Осетии выявили медкартель на 340 млн рублей

На территориях Ставропольского края и Северной Осетии выявили картель поставщиков медицинских изделий на сумму 340 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы.

В деле фигурируют индивидуальный предприниматель и следующие компании: «БНК», «Стоматторг Групп», «Медтехника Групп», «Альянс Мед». Они действовали также на территориях Адыгеи, Крыма, Ростовской области и Краснодарского края.

Суть сговора заключалась в поставке медикаментов, медицинских изделий и оборудования для нужд госучреждений здравоохранения. В случае установления вины участникам сговора грозят оборотные штрафы.

Ранее «Ъ-Кавказ» писал, что Арбитражный суд Ставропольского края и апелляция полностью поддержали решение регионального УФАС о медицинском картеле, который принес участникам свыше 109 млн руб. дохода. Девять хозяйствующих субъектов — ООО «Фирма Флорес» и семь индивидуальных предпринимателей — заключили устный сговор, чтобы имитировать конкуренцию на торгах. Они участвовали в 90 электронных аукционах по поставкам фармацевтической продукции, а затем распределяли контракты между собой с минимальным снижением цены.

Мария Хоперская