На Ставрополье суд поддержал УФАС в деле о медицинском картеле на 109 млн рублей

Арбитражный суд Ставропольского края и апелляция полностью поддержали решение регионального УФАС о медицинском картеле, который принес участникам свыше 109 млн руб. дохода, сообщает пресс-служба краевого УФАС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Девять хозяйствующих субъектов — ООО «Фирма Флорес» и семь индивидуальных предпринимателей — заключили устный сговор, чтобы имитировать конкуренцию на торгах. Они участвовали в 90 электронных аукционах по поставкам фармацевтической продукции, а затем распределяли контракты между собой с минимальным снижением цены.

УФАС раскрыло схему во время проверки закупок. Фирмы и ИП зарегистрированы по одному адресу в Ставрополе, используют общую бухгалтерию, транспорт, сотрудников и даже IP-адреса — УФАС зафиксировало более 13 таких адресов, которые участники попеременно задействовали при подаче заявок. Руководители состоят в родственных отношениях, что окончательно подтвердило признаки единого хозяйствующего субъекта. Сговор нарушили пункт 2 части 1 статьи 11 Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции» от 26 июля 2006 года.

Бизнесмены оспорили вердикт УФАС в суде, но Арбитражный суд Ставропольского края признал решение ведомства законным еще в октябре 2025 года. Апелляция 11 марта 2026 года оставила все в силе, подтвердив незаконность действий. Пресс-служба Ставропольского УФАС сообщила, что доход от картеля превысил 109 млн руб., а схема действовала систематически на протяжении нескольких лет.

Схема типична для региональных картелей: участники создают видимость борьбы, чтобы избежать серьезных скидок и гарантированно взять госконтракты. УФАС Ставрополья активно борется с такими нарушениями — в 2025 году ведомство выявило несколько аналогичных сговоров в сфере поставок оборудования и медтоваров. Решение судов двух инстанций теперь окончательно, и участники рискуют штрафами в размере до 15% от дохода, полученного в результате сговора, по антимонопольному законодательству.

Станислав Маслаков