Срок продления Автозаводской линии метро планируют перенести на конец 2027 года

Продление Автозаводской линии нижегородского метро по «объективным причинам» планируется перенести на декабрь 2027 года, сообщили в мэрии, отвечая на вопросы жителей на странице губернатора Глеба Никитина во «ВКонтакте». Завершение строительства новой станции Сормовско-Мещерской линии тоже сдвинули — на декабрь 2029 года.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

О переносе сроков мэрия сообщила под постом, в котором губернатор рассказал об идее поставить в акватории Стрелки «памятник-символ идеи русской Свободы и непринятия внешнего диктата». Пользовательница Юлия Дегтярева предложила вместо установки монумента своевременно построить метро.

Как писал «Ъ-Приволжье», контракт на продление Автозаводской линии метро заключили с АО «Моспроект-3» в 2021 году по цене 35,5 млрд руб. Изначально станции на площади Сенной и площади Свободы планировали построить к 2026 году. Однако в декабре 2024 года губернатор Глеб Никитин сообщил о переносе сроков на конец 2026 года.

Продлением Сормовско-Мещерской линии метро также занимается «Моспроект-3». Контракт стоимостью 19,4 млрд руб. заключили в августе 2022 года, станцию «Сормовская» рассчитывали запустить до конца 2026 года.

Елена Ковалева