В Госдуме предложили из-за ограничений интернета ставить в городах таксофоны

Из-за частых перебоев в работе мобильного интернета и связи в крупных российских городах депутат Госдумы (ЕР) Игорь Антропенко предложил вернуть на улицы таксофонные будки, оснастив их доступом в интернет. Это поможет гражданам оставаться на связи даже в периоды отключений, а также повысит уровень безопасности, пояснил парламентарий в комментарии ТАСС.

Депутат Госдумы Игорь Антропенко (в центре)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Депутат Госдумы Игорь Антропенко (в центре)

Господин Антропенко добавил, что тема возрождения современных таксофонов «остро назрела». По его словам, жители приграничных регионов России давно сталкиваются с ограничениями связи, и для них такая мера особенно актуальна. При этом в Москве и других крупных городах, где сконцентрированы административные центры, перебои в связи воспринимаются сложнее.

В центральных районах Москвы последнюю неделю наблюдаются перебои в работе мобильного интернета и связи. Как пояснял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ограничения вводят из соображений безопасности, и они будут действовать «столько, сколько нужно».

Как столица переживает отключения интернета — в материале «Ъ» «Праздники прошли бессвязно».