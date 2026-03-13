Нефтебазу в краснодарском Тихорецке потушили спустя сутки

Возгорание на нефтебазе в пригороде Тихорецка в Краснодарском крае, начавшийся после падения обломков БПЛА, полностью ликвидировали. Об этом пишет «Ъ Кубань-Черноморье».

Пожар потушили к 9:15 мск. О его начале оперштаб Краснодарского края сообщил 12 марта в 7:01 мск. Изначально общая площадь пожара составляла 150 кв. м, однако к полудню увеличилась до 3,8 тыс. кв. м.

Локализовать пожар удалось к 6:21 мск 13 марта. В 7:12 мск специалисты потушили открытый огонь. В ликвидации возгорания участвовали 273 человека и 72 единицы техники.