«Моспроект-3» ответил на претензии нижегородской мэрии из-за гибели подростка

В АО «Моспроект-3» прокомментировали заявление администрации Нижнего Новгорода о том, что городские власти неоднократно предъявляли компании требование о сносе здания на улице Станционной, 52. Как писал «Ъ-Приволжье», в начале марта в этом здании погиб подросток. Здание находится на территории, где планируется строительство станции метро «Сормовская». «Моспроект-3» выступает генеральным подрядчиком по этому проекту.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В компании полагают, что у нее не было оснований для сноса здания, так как проект по строительству еще не получил положительного заключения Главгосэкспертизы. Пройти ее планируется в третьем квартале 2026 года. «Срок обусловлен объективными причинами задержки разработки проектной документации в том числе со стороны ГУММиД, о чем заказчик был уведомлен»,— отметили в АО «Моспроект-3».

В компании также считают, что до сноса объектов капстроительства на площадке за соблюдением требований безопасности должен следить ГУММиД. Для начала сноса необходима передача земельного участка по акту от заказчика генподрядчику. До настоящего момента этот акт не оформлялся.

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее ГУММиД неоднократно сообщал о том, что именно «Моспроект-3» срывает сроки разработки проектно-сметной документации по проекту строительства станции «Сормовская». По состоянию на середину 2025 года за полугодовую просрочку компании насчитали более 2 млрд руб. штрафов.

Андрей Репин