Глава Невинномысска призвал прекратить передвижение по промзоне во время атак БПЛА

Глава Невинномысска Михаил Миненков призвал прекратить передвижение по территории промзоны во время беспилотных атак. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Михаил Миненков также напомнил о дистанционном формате обучения, которое вводится в регионе при объявлении атаки БПЛА.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», утром в пятницу, 13 марта, над Невинномысском отразили атаку украинских беспилотников. Силами ПВО беспилотники перехватили в окрестностях города. Атака была нацелена на промзону. В период с 23:00 12 марта до 7:00 13 марта над Ставропольским краем уничтожили три украинских беспилотника.

Мария Хоперская