Над Ставропольским краем уничтожили три беспилотника

В период с 23:00 12 марта до 7:00 13 марта над Ставропольским краем уничтожили три украинских беспилотника. Информация об этом содержится в сводке минобороны РФ.

Всего за указанный период над территорией РФ сбили 176 беспилотников: 80 — над Республикой Крым, 29 — над Республикой Адыгея, 25 — над Краснодарским краем, 18 — над Азовским морем, семь — над Ростовской областью, пять — над Курской областью, по два — над Брянской областью и Черным морем, по одному — над Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Липецкой областями и Республикой Татарстан.

Ранее Владимир Владимиров сообщал о том, что беспилотная атака отражается над Невинномысском.

Мария Хоперская