Миллиарды исчезли с гарантией

К 14 годам заключения попросил приговорить прокурор скрывшегося за границей экс-главу Росалкогольрегулирования (РАР) Игоря Чуяна. Он заочно обвинен в растрате. По версии следствия, господин Чуян, являясь бенефициаром ОФК-банка, оформил в 2013–2018 годах на 33 млрд руб. невозвратных кредитов, получателем которых стал крупнейший дистрибутор алкогольной продукции — ООО «Статус-групп», подконтрольное самому главе РАР.

Игорь Чуян (фото 2012 года)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Игорь Чуян (фото 2012 года)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В Таганском суде Москвы на заочном процессе по делу Игоря Чуяна 5 марта прошли прения. Сам процесс начался два года назад, в марте 2024 года и проходил в режиме одного-двух заседаний в месяц. Скрывающегося за границей господина Чуяна (он проживает сейчас в Черногории) обвиняют по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере).

Уголовное дело, фигурантом которого стал Игорь Чуян, было возбуждено в апреле 2018 года. Его инициировал миноритарный акционер ОФК-банка, адвокат Николай Егоров, потребовавший выяснить, куда были потрачены многомиллионные суммы из средств кредитного учреждения. Расследованием дела занялся СКР, возбудивший поначалу уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 и ч. 3 ст. 201 УК РФ). Помимо Игоря Чуяна его фигурантом стал бывший президент ОФК-банка Николай Гордеев, осужденный в 2023 году на восемь лет колонии.

По версии следствия, с 2013 по 2018 год господин Гордеев завизировал выдачу ничем не обеспеченных и не одобренных советом директоров ОФК-банка кредитов почти на 30 млрд руб.

По данным СКР, все это было сделано по прямому указанию бенефициара финансового учреждения Игоря Чуяна. Всего, по данным СКР, были выданы 115 ничем не обеспеченных кредитов. При этом получателями денег являлись фирмы-однодневки, которые возглавляли сотрудники ОФК-банка или ООО «Статус-групп».

Кроме того, говорится в деле, в 2016–2017 годах, действуя в интересах все того же господина Чуяна, Николай Гордеев вывел из средств ОФК-банка порядка 9,76 млрд руб. по фиктивным соглашениям об уступке прав требования по договорам факторинга (позволявшим покупателям приобретать товары с отсрочкой платежа). В результате всех этих махинаций большая часть кредитных средств досталась компаниям, подконтрольным ООО «Статус групп», принадлежавшему экс-главе Росалкогольрегулирования.

В окончательной редакции господину Чуяну заочно было предъявлено обвинение в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Следствие пришло к выводу, что именно он организовал выдачу банком кредитов и необоснованных гарантий.

В прениях прокуратура запросила для экс-чиновника 14 лет заключения в исправительной колонии общего режима с выплатой штрафа в размере 33,122 млн руб. Также гособвинение просило лишить экс-главу РАР на три года права занимать руководящие должности в коммерческих организациях, а также установить ему ограничения свободы передвижения после отбытия срока еще на два года.

Защита, по данным “Ъ”, отстаивала невиновность подсудимого. Адвокат Александр Якушкин, представлявший интересы господина Чуяна, отказался от комментариев. Оглашение приговора назначено на 13 марта 2026 года.

После увольнения с госслужбы в 2018 году экс-чиновник Чуян выехал в Израиль. А в декабре того же года Басманный суд Москвы по ходатайству ГСУ СКР вынес постановление о его заочном аресте. Вскоре бывший руководитель РАР был объявлен и в международный розыск.

К началу 2021 года Игорь Чуян перебрался в Черногорию. Правоохранительные органы России узнали об этом, и Генпрокуратура РФ направила в эту страну запрос об экстрадиции чиновника. Господин Чуян был задержан и помещен под эстрадиционный арест. Однако в ходе рассмотрения запроса российского надзорного ведомства выяснилось, что уроженец Украинской ССР Игорь Чуян успел получить паспорт Украины и попросить в Черногории политического убежища. В итоге уже после начала СВО власти Черногории отказались выдать Игоря Чуяна России, предоставив ему убежище.

