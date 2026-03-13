Четыре человека пострадали при обстрелах Белгородской области за сутки

ВСУ за минувшие сутки атаковали 12 муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 21 боеприпаса и 145 БПЛА. В результате пострадали четыре мирных жителя. Разрушения установлены в 25 жилых объектах и 12 транспортных средствах. Кроме того, повреждены две линии электропередачи (ЛЭП), два коммерческих объекта, административное здание и сельхозпредприятие. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

Один мирный житель получил ранения при атаке дрона на автомобиль в селе Отрадное Белгородского округа. Он продолжит лечение амбулаторно. Машина повреждена. Всего в округе пострадали три транспортных средства и четыре частных дома. За сутки по нему выпустили пять боеприпасов и 34 беспилотника.

Еще два человека получили ранения в Грайворонском округе. В селе Ивановская Лисица 16-летняя девочка пострадала при детонации дрона. Ее госпитализировали. В селе Мощеное из-за атаки БПЛА была ранена женщина, она также продолжает лечение в стационаре. За сутки округ подвергся ударам 34 беспилотников и сбросу ряда взрывных устройств. Разрушения получили 15 частных домов и квартира, а также четыре автомобиля.

Последний пострадавший установлен в Шебекинском округе. Мужчина был ранен при атаке дрона на легковой автомобиль в селе Ржевка. Он госпитализирован. Всего по округу ударили с помощью двух боеприпасов и 23 БПЛА. Повреждения получили пять машин, ЛЭП и коммерческий объект.

Сутками ранее ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью как минимум 31 боеприпаса и 111 беспилотников. В результате один человек погиб, еще 11 пострадали.

Алина Морозова