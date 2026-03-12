В Белгородской области от атак ВСУ пострадали трое мирных жителей

Три человека пострадали в Белгородской области от атак ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В селе Ржевка Шебекинского округа беспилотник атаковал легковой автомобиль. Мирный житель получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения груди, ног и руки. Пострадавшего доставили в Шебекинскую ЦРБ бойцы самообороны. Медики оказывают ему необходимую помощь.

Еще один БПЛА атаковал легковой автомобиль в селе Отрадное Белгородского округа. В городской больнице №2 Белгорода пострадавшему диагностировали минно-взрывную травму, слепые осколочные ранения груди и ноги. Он продолжит лечение дома. У автомобиля пробита крыша и посечен кузов.

В селе Мощеное Грайворонского округа от атаки дрона ранена мирная жительница. Ее доставили в Грайворонскую ЦРБ бойцы подразделения «Барс-Белгород». Медики диагностировали у пострадавшей минно-взрывную травму, баротравму, множественные осколочные ранения груди, спины и плеча. Ее переведут в городскую больницу №2 Белгорода для дальнейшего лечения.

Утром в Белгородской области в результате атаки БПЛА на автомобиль погиб водитель.

Кабира Гасанова