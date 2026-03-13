Reuters сообщило о пожаре на месторождении Тенгиз в Казахстане

На крупнейшем месторождении Казахстана Тенгиз 11 марта произошел инцидент, пострадавших нет. Об этом пишет «Интерфакс-Казахстан» со ссылкой на оператора проекта «Тенгизшевройл» (ТШО).

Источники Reuters уточнили, что на одном из объектов Тенгиза начался пожар. По их словам, возгорание не привело к остановке добычи.

«Компания проводит оценку первопричин в соответствии с установленными процедурами»,— указано в сообщении ТШО. Влияние происшествия на производственную деятельность в компании комментировать отказались.

Добычу нефти на Тенгизе 11 марта восстановили после перерыва, вызванного перебоями энергоснабжения. 18 января на месторождении загорелись трансформаторы, после чего ТШО приостановила добычу на Тенгизском и Королевском месторождениях.