Bloomberg: США намерены приостановить вековой морской закон из-за энергокризиса

Администрация президента США Дональда Трампа задумалась о временной отмене закона Джонса, принятого в 1920 году. Он обязывает перевозить все грузы между портами США исключительно на судах, построенных в стране, под национальным флагом и с экипажем, состоящим из американцев.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, временное исключение на 30 дней планируется ввести для транспортировки нефти, бензина, дизельного топлива, сжиженного природного газа и удобрений между американскими портами. Цель данной меры — стабилизировать резкий рост цен на энергоносители, вызванный эскалацией в Иране, поясняет агентство.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт говорила, что временный отказ от закона согласуют в интересах национальной обороны, чтобы обеспечить поставки жизненно важных энергоносителей и сельскохозяйственной продукции.

Опрошенные Bloomberg эксперты полагают, что отмена закона Джонса способна снизить стоимость топлива на заправках. Например, на Восточном побережье США цена бензина может упасть примерно на 10 центов за галлон. Некоторые собеседники агентства при этом усомнились в эффективности меры и предупредили о возможном политическом сопротивлении со стороны судостроительной отрасли и ее сторонников в американском Конгрессе.

Для урегулирования ситуации на энергетическом рынке Минфин США на месяц разрешил России продавать нефть и нефтепродукты с танкеров, загруженных до 12 марта. Трудности с поставками сырья вызваны ограничениями судоходства в Ормузском проливе. Иран начал блокировать проход судов по маршруту после начала военной операции США и Израиля 28 февраля. Цена нефти Brent дважды за последние недели превышала отметку в $100 за баррель. Страны-участницы Международного энергетического агентства договорились о поставках на мировой рынок 400 млн баррелей нефти из стратегических запасов.